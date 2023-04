Dopo settimane di assenza, Belen Rodriguez è tornata a condurre Le Iene e, con l’occasione, ha deciso di chiarire personalmente quanto accaduto, mettendo fine ai gossip e alle indiscrezioni trapelate in questi giorni con ipotesi più o meno fantasiose su quello che poteva essere il “vero” motivo della sua lontananza dal piccolo schermo (e anche dai social). Tra le più popolari, quella di una terza gravidanza ma c’è anche chi è arrivato a pensare ad una crisi con Stefano De Martino o – addirittura – a paventare che soffra di depressione. Ovviamente, sono solo bufale e l’unica vera ragione della sua assenza dalla trasmissione di Italia 1 è il Covid: “Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”, ha sottolineato Belen concludendo con una punta della sua immancabile autoironia.