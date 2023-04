Nonostante siano passati ormai dieci anni da quando è avvenuto questo episodio, il ricordo si è impresso indelebile nella mente di Achille Costacurta. È infatti proprio lo stesso giovane – figlio di Martina Colombari e dell’ex campione del Milan Alessandro Costacurta, attualmente concorrente di Pechino Express – a raccontare su Instagram quanto accaduto quando era solo un bambino, puntando il dito contro Fedez. Cosa è successo? Andiamo con ordine. Nelle scorse ore, Achille ha pubblicato una storia con uno dei video girati da Chiara Ferragni durante le vacanze pasquali che lei e il marito hanno trascorso a Dubai con la famiglia: nel video, si vedono i piccoli Leone e Vittoria far visita ad una fabbrica di cioccolato.

“Questo str***o di Fedez, cioè Federico, dato che quando avevo l’età di Leone io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda via dicendo che lui doveva mangiare”, scrive il giovane Costacurta a corredo del filmato. “Forse adesso non lo farebbe più perché ha avuto figli?”, si chiede Achille. Per poi concludere con una stoccata: “Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino“. Tutto sta nel fatto che, dieci anni fa, appunto, Achille era un grande fan di Fedez e quando un giorno lo incontrò al ristorante, non esitò ad avvicinarsi per chiedergli un autografo e la foto di rito, ma il rapper gli negò la richiesta, replicando che “doveva mangiare”.