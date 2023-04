Si è seduto nell’elegante bar dell’Armani Hotel, un cinque stelle nel centro di Milano. Ha ordinato consumazioni per un totale di 825 euro. Appena arrivato il conto al tavolo, però, si è rifiutato di pagare sostenendo di essere un “appartenente alle forze dell’ordine” e sostenendo quindi di avere diritto alle consumazioni gratis. Il personale del bar dell’hotel non ha nemmeno preso in considerazione la storia dell’uomo ed è stata chiamata subito la polizia. L’uomo è stato denunciato dagli agenti che sono intervenuti: sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta. I fatti risalgono alla notte tra sabato 15 e domenica 16: dai controlli, l’uomo non è risultato appartenere a nessun corpo civile o militare.