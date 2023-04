C’è sempre una storia che arriva da TikTok pronta per essere raccontata e chi siamo noi di FQMagazine per non farlo? Stavolta a diffonderla è l’Irish Sun. Louisa Meicher, di New York, era convinta di aver trovato l’abito perfetto per le nozze di sua cugina: un Yves Saint Laurent da 600 sterline. Il problema è che la cugina, una settimana prima delle nozze, ha ritirato l’invito per lei. Il motivo? Il suo abitino, costato per altro tantissimo, era “troppo bianco”. Ora, è inutile dire che ai matrimoni non si va vestiti di bianco, perché è il colore che “spetta” alla sposa. Louisa ha subito raccontato la sua storia su TikTok aspettandosi di trovare un bel po’ di persone pronte a schiararsi dalla sua parte ma niente da fare: per molti utenti, la cugina ha ragione.”Il mio è un abitino al ginocchio color crema, possibile che lei indossi una cosa simile?”, ha detto Louisa cercando di far capire come mai la scelta di sua cugina di revocarle l’invito fosse da considerera addirittura “tossica”. Ancora, la ragazza ha aggiunto: “Non posso più restituirlo“, e ha fatto una sorta di prova con un pezzo di carta, per confrontare i colori: “Vi sembra davvero troppo bianco?”. Sì, agli utenti di TikTok che hanno commentato il video virale è sembrato davvero troppo bianco.