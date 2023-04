La quantità di storie che arrivano da Tik Tok e che vengono poi riprese dai siti di mezzo mondo è pazzesca. Stavolta parliamo di Katylee Bailey, una 21enne di Bradford, West Yorkshire. Stando al Telegraph, la ragazza ha iniziato il suo lavoro come tiktoker “per gioco” ma adesso guadagna circa mille sterline per ogni video postato e ha abbandonato gli studi per seguire a tempo pieno la carriera social.

Pochi giorni fa, Bailey ha postato un video nel quale festeggiava con una bottiglia di champagne: “Ho comprato casa a 21 anni senza mutuo. Pronta per un nuovo capitolo della mia vita”. Come racconta il Daily Mail, però, le reazioni del suoi follower non sono state quelle che lei sperava: “Che tristezza vedere gente che lavora il minimo ottenere questo e altri che si spaccano la schiena non avere i soldi nemmeno per pagare il riscaldamento“, “Buon per te, io pago 2 mila sterline di affitto al mese perché mi hanno detto che non ho le caratteristiche giuste neanche per ottenerlo, un mutuo. E lavoro 40 ore a settimana“.

Insomma, tanti, tantissimi commenti di questo tenore tanto che la 21enne ha postato un successivo video in lacrime: “Volevo scusarmi e dire che mi dispiace se qualcuno ha pensato che mi stessi vantando della mia nuova casa. Avete ragione, il sistema fa schifo, e non mi capaciterò mai di essere stata così fortunata”.