Nuovo appuntamento con il talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, con un ospite d’eccezione: Pupo. Il cantante e conduttore sarà protagonista martedì 18 aprile dalle ore 15 in streaming e in diretta su Facebook e YouTube di FqMagazine e Il Fatto Quotidiano. Pupo presenterà nuovo singolo “Centro del mondo” di Pupo con in collaborazione la figlia Clara Ghinazzi.

“Da sempre sono ossessionato dal dare un senso ad ogni mia scelta. Privata e professionale. – ha dichiarato Pupo – Circa tre anni fa, pubblicai una canzone che parlava di mia madre e della Demenza Senile. Oggi invece, vi propongo un nuovo brano che tocca le corde delicate, ma profondamente sincere, del rapporto fra un padre e sua figlia. Evidentemente, in questo periodo della mia vita, io riesco a dare un senso, solo a tutto ciò che è legato alla Famiglia. Alla mia grandissima famiglia. ‘Centro del mondo’, questo è il titolo del singolo, è davvero una delle canzoni più intense e complete che ho mai scritto ed interpretato”.