Tutta la giornata di lunedì passata ancora in ospedale, dove Ciro Immobile rimane sotto osservazione per un’altra notte. Prosegue il ricovero nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Gemelli per l’attaccante della Lazio dopo il terribile incidente stradale di domenica mattina: dopo l’impatto con il tram, Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura di una costola. La Presse, che cita fonti sanitarie, riferisce che le condizioni dell’attaccante sono in miglioramento. Il capitano biancoceleste, salvo imprevisti, martedì lascerà l’ospedale.

Il ricovero è stato prolungato per precauzione ma anche per permettere a Immobile di restare affianco alla figlia, anche lei in auto al momento dell’incidente. Immobile però già pensa al rientro in campo: il grande obiettivo è la data del 30 aprile, giorno del match di campionato contro l’Inter. “Tornerò presto“, scrive su Instagram l’attaccante della Lazio, rispondendo al post del club capitolino che lo incoraggia dopo l’incidente: “Dai, Capitano! Noi siamo con te”.

“Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano”, dice Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul sito ufficiale del club, in merito all’incidente stradale che ha coinvolto l’attaccante biancoceleste. “Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie. Un abbraccio, Ciro”, conclude Lotito ne suo messaggio.