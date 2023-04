Il capitano della Lazio e attaccante della Nazionale Ciro Immobile si è fratturato una costola in un’incidente stradale. La sua jeep, a bordo della quale viaggiava con le figlie, si è scontrata domenica mattina verso le 8.30 con un tram a poche centinaia di metri dallo Stadio Olimpico. Il mezzo pubblico in quel momento era in transito su Ponte Matteotti, che collega i quartieri Flaminio e Prati: secondo una primissima ricostruzione il mezzo della linea 19 ha centrato il suv distruggendone completamente la parte anteriore e anche il mezzo dell’Atac ha riportato dei danni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale oltre al personale del 118. Il calciatore, parlando alle forze dell’ordine, ha spiegato che il tram sarebbe passato col rosso. Trasportato al Gemelli, Immobile – come comunicato dalla Lazio – ha riportato un un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta di una costola. Le condizioni sono al momento buone e l’attaccante “rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi”. L’incidente ha coinvolto sette persone oltre a Immobile, compresi anche dei passeggeri del tram, che sono stati portati al Gemelli per accertamenti.