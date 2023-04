La finale femminile dei campionati italiani di scherma under 23 in corso a Vercelli resterà nella memoria sopratutto per un grande gesto di fair play. Gaia Traditi delle Fiamme Oro si è imposta per 12-9 su Emilia Rossatti della Bernardi Ferrara in una finale commovente, che ha visto l’infortunio della romana classe 2000 a 17 secondi dalla fine. Alla ripresa del match il gesto dell’emiliana che ha fatto emozionare tutti i presenti. Emilia Rossatti, infatti, ha deciso di non tirare capendo l’entità del problema alla caviglia destra della Campionessa Italiana, congelando il risultato e classificandosi seconda. Standing ovation del pubblico per questi momenti meravigliosi di autentico fair play. Medaglia di bronzo per Alessia Pizzini (Fiamme Oro) e Sara Maria Kowalczyk (Centro Sportivo Esercito).

(video Federscherma)