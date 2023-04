Sarebbe stato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona a vendere a “Non è l’Arena“, tramite un’agenzie, le chat tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia. La notizia è stata resa nota dall’agenzia Ansa: le due donne erano diventate amiche del boss mafioso durante le cure alla clinica “La Maddalena” di Palermo, non conoscevano la vera identità del padrino. A tutti Messina Denaro si presentava con il nome Andrea Bonafede.

Giovedì scorso il talk show condotto da Massimo Giletti, in onda dal 2017, è stato sospeso con una nota ufficiale della rete. Poche righe e molte ricostruzioni. Ora un nuovo tassello. Corona sarebbe entrato in possesso delle chat (audio e screenshot) dopo essere stato contattato da un conoscente di una delle due pazienti, da qui un incontro in Sicilia, l’accordo e la vendita del contenuto al programma informativo condotto dal giornalista torinese.

A febbraio scorso i primi messaggi diretti alle due amiche su Whatsapp erano finiti in onda: “Curiamoci e vediamo dove arriviamo. Del resto non sappiamo niente del futuro. Il mio corpo mi ha tradito, ancora non riesco a capacitarmi. Non lo sopporto più questo corpo. Io avevo una vita bellissima, non avevo previsto quello che sta accadendo e non lo posso accettare“, diceva l’ultimo dei Corleonesi.

In un altro audio rassicurava l’amica per un esame che tardava ad arrivare, in altre note vocali ‘U Siccu, latitante per trent’anni, parlava di sé: “Io in genere sfuggo dal farmi conoscere. Anche da mia mamma. Io sono così. Sono tipo un felino. Con me stesso, più che altro. Quando le persone mi studiano e indovinano, minchia, mi infastidisco come una belva”. Mentre in macchina invia un messaggio alle due donne, questa volta per far ascoltare una canzone, “Crazy“.

A marzo a “Non è l’Arena” nuovi audio: questa volta Messina Denaro si rivolgeva all’amica di rientro da un viaggio all’estero, la invitava a divertirsi e a portargli un magnetino come regalo fino al riferimento a un ipotetico incontro tra i due: “Se io sto bene e ritorno prima del 18 ovviamente te lo dirò e cercherò di fartelo sapere prima. Se non accadrà ci vediamo l’8 gennaio e faremo la festa di Natale assieme, ok? Ti abbraccio amica mia, ti voglio sempre bene e sempre grazie di tutto e della tua amicizia”, concludeva ‘U Siccu.

Nelle scorse ore l’editore di La7 Urbano Cairo è intervenuto con una dichiarazione all’agenzia Ansa: “Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di Non è l’Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla Mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere”.