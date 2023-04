Lo smartphone è ormai un elemento indispensabile nella vita di ognuno. Questo porta spesso i genitori a scegliere di farne avere uno ai propri figli, anche in giovanissima età. Tuttavia, se troppo piccoli e poco informati sui rischi, dare un telefono in mano ai bambini potrebbe rivelarsi un grosso errore. L’argomento del cellulare ai figli è stato trattato da Alessandro Cattelan nel suo programma su Radio Deejay, “Catteland“, una rubrica settimanale. La psicoterapeuta Stefania Andreoli ha spiegato quale, secondo lei, sia il momento giusto di lasciare lo smartphone ai figli: “Non prima di aver fatto un lavoro di contrattualizzazione di come si usa il telefono e di quanto va usato. Poi per almeno tutte le scuole medie il genitore deve poter avere accesso al cellulare del figlio e controllare cosa accade. Questi vincoli poi vanno tolti progressivamente man mano che il figlio cresce e aumenta la fiducia”.

Lo stesso Cattelan ha deciso di condividere con i suoi follower un comico episodio avvenuto via chat con la moglie Ludovica Sauer, durante una conversazione che verteva proprio su quest’argomento. Tuttavia gli utenti non si sarebbero mai aspettati che la conversazione finisse in un modo del genere:

“Volevo dirti che Nina è molto molto responsabile. Secondo me è pronta per avere un telefono a settembre”

“Nina dai il telefono alla mamma per favore.”

“Come hai fatto!!”

“Ma tu, a me, pensi di fregare?”

“Vabbè, ciao papi.”

Cattelan ha postato lo screenshot della conversazione commentando ironicamente: “Buon tentativo Nina. Ma ne devi mangiare di pasta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Il post è immediatamente diventato virale, riempendo la sezione commenti di messaggi di Vip: dai giocatori dell’Inter, alla cantante Giorgia, agli attori Matilda De Angelis e Luca Argentero. Il comico Frank Matano, ha ironizzato:“ Ciao Ale, sei grande. Volevo dirti che Nina è molto molto responsabile, secondo me è pronta a settembre di avere un telefono”, copiando il messaggio di Nina. Matteo Curti ha scelto di schierarsi con ironia dalla parte della bambina: “Nina, la giuria popolare ha deciso che te lo meriti”.