L’attrice Alessandra Mastronardi ha annunciato, durante un’intervista a Vanity Fair che presto si sposerà con Gianpaolo Sannino. L’uomo, dentista 37enne, è stato epitetato dall’ex attrice de I Cesaroni come “il primo amore della mia vita”. I due erano stati fidanzati da giovanissimi e ora, dopo ben 17 anni, l’amore fra i due si è riacceso e la coppia ha scelto di passare il resto della vita insieme.

“Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”, ha raccontato l’attrice. Proprio dopo che Mastronardi aveva chiuso la sua storia d’amore con Ross McCall, i due si sono riavvicinati ed fra loro è riscoppiato l’amore. Alessandra non ha rilasciato molti dettagli sulla cerimonia anche perché, come ha specificato: “Lui è estremamente riservato. Ma posso dire che sarà nella nostra terra, in Campania“.