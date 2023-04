I soldi non fanno la felicità, specialmente in amore. Tuttavia, a volte vestire i panni dell’innamorato che travalica il conto in banca dell’amato può essere difficile, soprattutto se a indossarli è qualcuno che non si è mai distinto per le proprie “umili scelte” in campo amoroso. Almeno, è così che la pensano gli utenti del web che, dopo le dichiarazioni di Diletta Leotta nell’ultima puntata di “105 Take Away”, hanno risposto con ironia alla conduttrice di Dazn. Nel programma di Radio 105, Leotta ha infatti detto: “Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima, da te e senza un conto in banca cospicuo“.

Magari, ma non sembra essere il suo caso. Come ricordano gli utenti, gli ex di Leotta sono sempre stati personaggi noti nel mondo dello spettacolo o dello sport, e tutti decisamente molto abbienti o comunque ben remunerati. “Infatti ha fatto un figlio con un calciatore ricco – commenta acidamente un utente – Diletta e la sincerità due direzioni diverse“. Il commento fa riferimento alla prima gravidanza di Diletta Leotta con il compagno Loris Karius, portiere del Newcastle con cui la conduttrice si frequenta da meno di un anno. C’è stato anche chi ha risposto a Leotta pubblicando uno screen con lo stipendio del calciatore tedesco. La coppia sembra dunque più felice che mai, nonostante il grosso conto in banca, e due hanno da poco svelato il sesso del figlio: avranno una bambina.