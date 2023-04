Diodato è stato ospite al talk “Programma” di FqMagazine, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. In attesa di partire per il tour italiano ed europeo dal 15 aprile, dove proporrà anche i brani dell’ultimo disco “Così Speciale”, il cantautore ha anche spiegato come mai ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo quest’anno.

“Molti mi hanno chiesto perché un album come questo – ha dichiarato l’artista – non l’ho promosso attraverso il Festival, del resto sono passati tre anni da ‘Fai Rumore‘. Ormai il Festival è il luogo ideale per la promozione. Oltre ad essere una bellissima festa per la musica, Amadeus lo ha portato a livelli altissimi. Volevo che quest’album facesse un percorso diversi e avesse respiri diversi. Il Festival accende un faro sulla canzone, però sentivo di dover fare una strada alternativa. Devo dire che Amadeus è stato carino perché mi ha fatto sentire il suo benvenuto, però senza mai scrivermi un messaggio, chiedendomi una canzone. Questo l’ho apprezzato tantissimo e me lo aspettavo perché è una persona splendida”.