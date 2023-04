Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una bambina. È stata proprio la coppia ad annunciare il sesso del bebè in arrivo nel giorno di Pasqua, pubblicando sui social le immagini della festa in famiglia con la torta e i palloncini rosa: sul dolce, è ben visibile il disegno di una cicogna che tiene nel becco un fagottino rosa, metafora della bimba che nascerà quest’estate. “Per la cuginetta che sta arrivando”, si sente poi dire da una voce nel video su Instagram. L’ufficialità della gravidanza della conduttrice volto di Dazn era arrivata lo scorso marzo, quindi la prima foto del pancino e la prima vacanza in tre a Dubai: neanche a dirlo, lei e il compagno sono più raggianti e affiatati che mai.

