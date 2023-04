Prima ospitata in tv da nonna per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è stata tra gli ospiti della puntata pasquale di Verissimo e a Silvia Toffanin ha raccontato la gioia di aver visto nascere il suo primo nipote, Cesare Augusto, il figlio di sua figlia Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Michelle non ha esitato a definirsi “al settimo cielo”: “L’ho visto nascere ed è stato pazzesco, è un’emozione indescrivibile vedere il bambino uscire dal ventre di propria figlia”, ha detto. Quindi ha rivendicato di tenere “alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo – ha sottolineato -. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l’età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni“.

Quindi ha spiegato che i neo genitori “sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè”. Quindi la padrona di casa, Silvia Toffanin, le ha chiesto di “nonno” Eros Ramazzotti: “Anche lui è super emozionato. Siamo due super nonni, io sto imparando e Gerry Scotti mi dà un sacco di dritte“, si è limitata a dire Michelle, parlando invece poi delle piccole zie di Cesare, le sue figlie Sole e Celeste: “Sole dice ‘Cesare è mio’, hanno già questo possesso. Piano piano lo vivremo, prima è di mamma e papà, si devono godere questo momento sacro. Quando hai appena partorito c’è quel momento dell’allattamento, il silenzio in casa, il bebè che dorme, è sacro e bellissimo e se lo devono godere”. Infine, un commento sulla sua vita privata ora che è tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi: “I corteggiatori fuggono da me per il pacchetto famiglia. Ma al momento non mi interessa, ho altre priorità”.