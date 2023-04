Sono stati Ippopotamo e Porcellino i protagonisti della sfida finale nella terza puntata di “Il Cantante Mascherato”, in onda su Rai 1. Come in ogni puntata, gli investigatori hanno selezionato i personaggi che più desideravano salvare. Mentre il Criceto è passato direttamente alla quarta puntata, il Porcellino è stato l’unico a rimanere con la luce accesa, costringendo giuria e pubblico a votare nuovamente per decidere chi sarebbe stato il suo rivale nella sfida finale. Alla fine, ad affrontare il Porcellino è stato l’Ippopotamo.

Dopo l’apertura del voto social, i cantanti hanno svelato altri indizi sulle loro identità segrete. Mentre il Porcellino è rimasto sul vago, rivelando poco di sé, anche se in molti sospettano si tratti di Maurizio Ferrini (alias la Signora Coriandoli), l’Ippopotamo si è lasciato sfuggire un dettaglio particolarmente ghiotto, che ha portato lo stesso Flavio Insinna ad andare a curiosare su Wikipedia: “Sono un appassionato di golf, per me è come il Rock“, ha dichiarato. La teoria più gettonata è che sotto la maschera dell’Ippopotamo si celi Mal, nome d’arte di Paul Bradley Couling, cantante e attore di origini britanniche.

Chiuse le votazioni, giunge il verdetto finale: vince la sfida il Porcellino. Giù la maschera per l’Ippopotamo, che si è rivelato essere proprio Mal, come volevano le supposizioni. “Non credevo di arrivare fino a questo punto con il mio accento allo Stanlio e Olio. Io volevo parlare solo in inglese, con Milly che faceva la traduzione, ma non ha funzionato”, ha dichiarato il cantante prima di salutare il pubblico.