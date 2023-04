In un’intervista al settimanale Gente, Flavia Vento ha scelto di non avere peli sulla lingua e di togliersi più di un sassolino dalla scarpa, lasciandosi andare ad uno sfogo sulle persone e sui colleghi che, nel corso degli anni, sono stati poco carini nei suoi confronti. “Chi mi ha delusa del mondo dello spettacolo? Belen Rodriguez e Valeria Marini, diciamo che all’Isola dei famosi non sono state molto corrette nei miei confronti”, ha dichiarato la showgirl, secondo quanto riporta il Messaggero.

Vento ha anche confermato, ancora una volta, quello che aveva dichiarato molti anni fa, ossia la sua decisione di rimanere casta. Un’astensione dal sesso che va avanti ormai da quasi un decennio anni. All’orizzonte nemmeno Tom Cruise, con cui la showgirl dice di avere un legame speciale a prescindere dalla truffa subita. Uno sconosciuto, infatti, ha finto di essere la stella hollywoodiana in persona e Vento, inconsapevole, ci ha chattato per mesi.

“Sono rimasta molto delusa da quella storia. Ma qualcosa mi lega a Tom, spesso sento il suo nome ovunque. Ma sono casta da dieci anni. Se guardo indietro i miei ex non ne salvo uno. Meglio da sola”, ha dichiarato. E il flirt con Totti? “Non parlo di Totti – ha detto Vento – Dico al massimo che un giorno qualcuno mi dovrà delle scuse. Per il resto mi appello alla Convenzione di Ginevra”. Nel 2005 la showgirl aveva rilasciato delle dichiarazioni scomode nei confronti dell’ex capitano della Roma, sempre al settimanale Gente, accusandolo di averla “scaricata” dopo una notte insieme avvenuta a poche settimane di distanze dal matrimonio con Ilary Blasi. Dichiarazioni poi ritirate dalla stessa Vento che, all’epoca, disse di essere stata consigliata male dai suoi agenti.