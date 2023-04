“Provo a fare il bagno al mio gatto”. Così la tiktoker Naomi riassume un video con il suo gatto di razza Sphynx, di nome Anubi. La giovane nell’ultimo periodo, ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni estratti della vita del suo amato animale domestico, pubblicando i video sul suo profilo @naomidissings, compreso appunto il momento del bagnetto che però, spiega a inizio video, lui odia fare.

Niente di strano: gli esemplari di questa razza felina, infatti, si distinguono dagli altri per l’assenza di peli, cosa che rende la loro pelle molto delicata. Per questo motivo, il piccolo Anubi necessita di un bagno a settimana, spiega la stessa tiktoker.

Un “impegno” non da poco ma che a Noemi, per amore del suo gatto, non sembra pesare. Peccato che Anubi non sia dello stesso avviso, e risponda ai gesti affettuosi della padroncina con zampate, morsi e graffi furiosi, tanto che Noemi è costretta ad indossare una spessa felpa per cercare di proteggersi dai graffi, anche se non sempre è sufficiente per impedire ad Anubi di lasciarle qualche “segno di gratitudine”. Il risultato della “routine” di pulizia è esilarante.