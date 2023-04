A sette anni dalla burrascosa rottura con l’ex marito Brad Pitt, la star hollywoodiana Angelina Jolie sembra aver ritrovato un po’ di equilibrio nella sua vita e, secondo le indiscrezioni, anche un nuovo amore. Jolie è stata infatti paparazzata qualche giorno fa in compagnia del miliardario ambientalista David Mayer de Rothschild. I due stavano uscendo dal ristorante Nobu di Malibù, dove hanno trascorso tre ore insieme per un pranzo.

Non ci sono state effusioni fra la presunta coppia, nemmeno un po’ di contatto fisico. È molto probabile quindi che fra i due non ci sia stato altro che un incontro di lavoro, ma le riviste di gossip non si sono lasciate sfuggire l’occasione di mettere la pulce nell’orecchio ai lettori che, dopo le numerose nuove fiamme di Brad Pitt, sperano ora che sia il cuore di Angelina a battere di nuovo per qualcuno. David, figlio del banchiere Sir Evelyn de Rothschild e della sua seconda moglie Victoria Lou Schott, sembra essere il “candidato” ideale: un giovane (ha 3 anni in medo di Jolie) e attraente miliardario, per giunta con un grande amore per l’ambiente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David de Rothschild (@davidmderothschild)

L’uomo ha infatti partecipato in prima persona a spedizioni nel mar Artico e in Antartide, avventurandosi nelle foreste pluviali dell’Ecuador e dell’Amazzonia. Nel 2010 Rothschild aveva intrapreso un viaggio di 12.875 chilometri sulla Plastiki, una barca costruita interamente con bottiglie di plastica, allo scopo di sensibilizzare sul problema dell’inquinamento degli oceani. Un uomo da sogno, a quanto pare. Non sorprenderebbe se Angelina avesse davvero un interesse romantico verso il bel miliardario.