C’è chi pensa sia un pesce d’aprile, chi l’annuncio, un po’ criptico, per lanciare un nuovo pezzo insieme, e chi, invece, è già pronto a fare da zio. Martina Attili, la cantante di X Factor, ex enfant prodige conosciuta in particolare per la canzone Cherofobia, oggi 22enne, e l’ex concorrente di Amici, Michelangelo Vizzini, 24 anni, hanno annunciato sui loro canali social di essere in dolce attesa. “Non ci siamo fatti vedere insieme per un po’, questo perché preferivamo tenere la questione privata ma da adesso in poi sappiamo che non sarà più possibile…Ti aspettiamo. tuoi mamma e papà“, hanno scritto i due artisti condividendo un post fotocopia, con un paio di loro scatti insieme.

I commenti non si sono fatti attendere tra chi ha fatto gli auguri alla coppia e chi, invece, è scettico sulla veridicità dell’annuncio. Il post, però, a meno di 24 ore dalla sua pubblicazione è stato però rimosso dai due autori. Ma quindi Martina Attili e Michelangelo Vizzini aspettano un figlio? A quanto risulta a FqMagazine no. I due artisti “aspetterebbero” l’uscita di un nuovo singolo.