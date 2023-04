Al Mercato centrale di Roma ha aperto da poco un chiosco dove è possibile assaggiare gli smashburger dello chef Joe Bastianch. Lo youtuber romano Franchino Er Criminale, rinomato per le sue recensioni “a braccio” sul web, ha deciso di provare questa nuova pietanza, preferendo però farlo dopo l’inaugurazione, perché, a suo dire, “è troppo facile cuocere e impegnarsi per vip e giornalisti, mettendosi in posa”.

Il foodblogger, all’anagrafe Alessandro Bologna, ne ha parlato in un pezzo su Repubblica, firmato da lui stesso. Riportando le sue stesse storie su Instagram, Er Criminale ha spiegato di aver già provato i panini dell’ex giudice di Masterchef insieme a Giulia Crossbow, a Milano: “Ci siamo andati come clienti normali, ci hanno servito un hamburger abbastanza indecente, con la carne cotta male…Uno smashburger fatto coi piedi“. E che quindi tornerà a Roma, prima mostrando la sua faccia e poi “fra qualche mese, come chiunque”.

A Milano, racconta ancora, “eravamo clienti, sconosciuti, paganti, con i soldi buoni”. Lo youtuber invita quindi a confrontare il loro video milanese “con quello fatto vedere da altri canali” che però “si erano messi d’accordo con il titolare” e non “come facciamo noi”. Agli influencer, secondo Er Criminale, fanno hamburger “fantastici”, mentre ai clienti normali magari “glielo cuoce il cassiere”. L’invito è rivolto anche agli altri influencer e foodblogger che devono, dice, far vedere la realtà. A Roma, comunque ci andrà due volte, sia i primi giorni di apertura “in cui i panini saranno fantastici”, sia “tra sei mesi”, e poi “comparerò tutto, in un unico video”.