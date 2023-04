L’ex professore di Amici Luca Jurman, ricordato soprattutto per aver fatto da coach ad Alessandra Amoroso, ha lanciato una pesante critica nei confronti del programma e in modo particolare ha deciso di puntare il dito contro Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Non è la prima volta che Jurman attacca aspramente il programma di Maria De Filippi: a gennaio aveva infatti dichiarato di essere convinto che gli allievi cantassero in playback.

Dalle pagine di NuovoTv, secondo Novella 2000, l’ex docente è tornato, appunto, a criticare il programma. In particolare Jurman, parlando dei professori che difendono i loro allievi anche quando usano strumenti moderni per cantare, ha lanciato una “frecciatina” verso Zerbi e Cuccarini: “Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro. Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo”. Stoccata in particolare a Zerbi : “Siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica“.