Alcune testate hanno parlato di reazione “disperata“, altre ci hanno addirittura visto delle lacrime. In realtà Neymar ha fatto notizia per aver perso una cifra folle, pari a circa un milione di euro, giocando al Casinò on line. Le sue puntate a suon di centinaia di migliaia di reais brasiliani erano trasmesse in diretta su Twitch e quando il calciatore brasiliano ha perso tutto, ha solo fatto finta di essere disperato. In realtà poco dopo è scoppiato a ridere e ha iniziato a scherzare: per uno che guadagna circa 707mila euro a settimana solo grazie allo stipendio del Psg, perdere un milione in pochi minuti evidentemente è roba da nulla.

Già, Neymar non fa più parlare per il suo talento in campo, visto l’ennesimo infortunio alla caviglia. E nel periodo della convalescenza si sta dedicando all’altra sua grande passione: il gioco d’azzardo. Sui suoi canali social vengono pubblicati a ripetizione video del brasiliano che si diverte puntando in rete, spesso in compagnai di qualche amico. Il video della perdita milionaria realizzata in appena un’ora è stato riportato per primo dal sito di Globo Esporte. Neymar poi ha continuato a giocare, tra roulette e slot.

Video Twitter/Portal do Neymar-fan account