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Ultimo aggiornamento: 11:23

Ranking Atp: Arnaldi fa un balzo di almeno 70 posizioni, Cobolli è virtualmente in top 10 – La classifica degli italiani

di Redazione Sport
Il 24enne sarà il nuovo numero due azzurro: scavalca Darderi e Musetti. Berrettini torna in top 50 dopo esser uscito dalla top 10: sarà numero 48
Ranking Atp: Arnaldi fa un balzo di almeno 70 posizioni, Cobolli è virtualmente in top 10 – La classifica degli italiani
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Tre italiani ai quarti di finale, due in semifinale, un finalista sarà azzurro a prescindere da come andrà. Il Roland Garros dell’Italia – nonostante il crollo di Jannik Sinner e l’assenza di Lorenzo Musetti – è stato un successo e ha regalato storie fantastiche. Dalla prima semifinale Slam di Cobolli – che affronta Arnaldi in semifinale – al ritorno di Berrettini (poi uscito in lacrime per un infortunio), fino all’exploit dello stesso Arnaldi. E proprio questi exploit hanno permesso a tutti e tre di migliorare notevolmente la loro posizione nel ranking Atp, che però – va precisato – sarà ufficiale da lunedì, da quando sarà finito il Roland Garros.

Partiamo proprio da Flavio Cobolli, che “vede” l’ingresso in top 10 ed è sicuro di diventare il numero due italiano, visto che Darderi e Musetti sono rispettivamente numero 17 e 18. Il tennista azzurro – se dovesse vincere la semifinale – sarà sicurissimo di essere al numero 10 del ranking Atp a partire da lunedì. Se dovesse perdere, dovrà sperare che Mensik non vinca il torneo. Il tennista ceco è infatti l’unico che al momento gli può togliere il numero 10 nella classifica Atp.

Balzo notevole anche quello di Matteo Arnaldi, che dopo un lungo infortunio al piede l’anno scorso, sta vivendo mesi da sogno e con la semifinale al Roland Garros guadagna almeno 70 posizioni, arrivando al numero 34 del ranking. Se dovesse vincere la semifinale, arriverebbe a ridosso della top 20. Buon risultato anche per Matteo Berrettini, che con i quarti nello Slam parigino fa un balzo di 57 posizioni e dopo esser stato fuori dalla top 100 per qualche settimana, rientra in top 50: sarà numero 48. Sinner perde 1250 punti, ma rimane saldamente in testa alla classifica, anche perché Alcaraz è ancora fermo per infortunio e gli altri sono distantissimi.

La top 10 live del ranking Atp

  • Jannik Sinner (Italia) — 13.500 punti
  • Carlos Alcaraz (Spagna) — 9.910 punti
  • Alexander Zverev (Germania) — 6.105 punti
  • Felix Auger-Aliassime (Canada) — 4.440 punti
  • Ben Shelton (Stati Uniti) — 3.920 punti
  • Alex de Minaur (Australia) — 3.905 punti
  • Novak Djokovic (Serbia) — 3.760 punti
  • Daniil Medvedev (Russia) — 3.760 punti
  • Taylor Fritz (Stati Uniti) — 3.720 punti
  • Flavio Cobolli (Italia) — 3.040 punti

La classifica degli italiani in top 100

  • Jannik Sinner (1) 13.500 punti
  • Flavio Cobolli (10) 3.040 punti
  • Luciano Darderi (17)2.300 punti
  • Lorenzo Musetti (18) 2.275 punti
  • Matteo Arnaldi (34) 1.336 punti
  • Matteo Berrettini (48) 985 punti
  • Lorenzo Sonego (66) 855 punti
  • Mattia Bellucci (77) 777 punti

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