È nato il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, si chiama Cesare. In un post su Instagram la foto delle mani della neo mamma, del papà e del nuovo arrivato e poi ancora una polaroid con un bacio tra i genitori e il braccialetto ‘papà di Cesare’. Tanti i commenti: “Amore tanti auguri a voi”, scrive Elettra Lamborghini, “Si vola, buon viaggio tesori”, commenta Levante e poi tanti cuori di personaggi famosi ma non solo. Il post è stato ripreso da nonna Michelle Hunziker: “E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare”.

“I primi mesi di gravidanza sono stati duri. Non solo perché ho avuto molte nausee, ma anche perché la gente mi fermava per strada e mi chiedeva di tutto. Io non volevo parlarne, ma sorridevo lo stesso. È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non è solo perché il primo trimestre è a rischio. Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita”, ha raccontato Ramazzotti qualche giorno fa. Ora la sua felicità e palese persino dai due scatti che non mostrano il suo volto. Auguri!