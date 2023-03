Continuano le tensioni fra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi. Secondo quanto riporta Repubblica, Totti non avrebbe minimamente gradito le foto pubblicate dal settimanale Chi, che mostrano Ilary passeggiare con Bastian Muller mentre i due tengono per mano la piccola Isabel, figlia minore di Totti e Blasi. A scatenare la rabbia di Totti sarebbe stato anche il pernottamento della nuova fiamma di Ilary nella loro villa all’Eur, dove lo stesso Totti è solito recarsi quando non condivide l’attico con la sua compagna Noemi Bocchi.

Sempre secondo Repubblica, questo potrebbe portare ad ulteriori complicazioni nella faida che la coppia-scoppiata sta portando avanti in tribunale e si mormora che Francesco Totti stia pensando di fare un passo indietro nell’ipotesi di mediazione con Ilary Blasi. Il conflitto giudiziario non riguarderà soltanto l’affidamento dei figli e la già citata villa, ma anche i famosi Rolex e i gioielli che i due starebbero “tenendo in ostaggio” a vicenda.