“Ho capito che qualcosa non andava perché la conversazione ha assunto subito un tono spiacevole“. Così Kerry ha raccontato su TikTok la sua esperienza in palestra, dando il via a molti commenti. L’influencer si trovava in sala per il solito allenamento quando è stata avvicinata dal responsabile: “Mi ha detto che alcune donne si erano lamentate per via del mio abbigliamento, in particolare per i miei leggings giudicati così ‘offensivi’ da mettere a disagio le altre clienti”. La ragazza ha spiegato di essere rimasta “scioccata” e di aver sopportato il resto della conversazione con molto imbarazzo. Kerry ha poi spiegato di essersi vergognata e di non aver mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in una palestra, un luogo dove tutti dovrebbero sentirsi lontani da qualsiasi giudizio: “Combatto con la dismorfofobia (o disturbo da dismorfismo corporeo) e fino a questo episodio sono sempre stata bene in palestra“. Sono stati moltissimi i commenti allo sfogo della ragazza e quasi tutti per sostenerla: “Non c’è nulla che non va nei tuoi leggings”, “Le persone sfogano così le loro frustrazioni, non pensarci”. La storia di Kerry la racconta il Daily Mail.