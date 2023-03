Croci sui cancelli dello stabilimento Buitoni di Nestlé a Caudry, nel nord-est della Francia, pallet di legna in fiamme: i dipendenti del sito, minacciati di chiusura, si radunano fuori dalla loro fabbrica in occasione di una riunione sindacale-dirigente. Nestle’ ha annunciato giovedi’ la chiusura definitiva della fabbrica che e’ stata implicata in uno scandalo sulla salute della pizza contaminata, citando un calo delle vendite.