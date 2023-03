“So quello che sono adesso, però non mi conosco per quello che potrò essere. Al contempo so che se un domani incontrassi un ragazzo e provassi dei sentimenti nuovi, non credo che ne sarei spaventato, perché i miei genitori mi hanno cresciuto senza etichette o limiti all’amore e insegnato il rispetto di tutti”. Tananai si racconta a cuore aperto in un’intervista a Vanity Fair in cui, oltre a ripercorrere l’impatto “traumatico” che il successo ha avuto sulla sua vita, affronta anche temi più privati come l’amore, gli affetti e – appunto – l’orientamento sessuale. Il giovane cantante ha infatti commentato le sue dichiarazioni di un anno fa (“Sono eterosessuale. Però può anche capitare che uno una mattina si svegli e di punto in bianco pensi: ah, ho proprio voglia di fare arrampicata libera!”), confermando sostanzialmente la sua opinione a riguardo. Quindi ha parlato anche dell’amicizia con Fedez e, in particolare, del bacio che si scambiarono sul palco del Fabrique: “Era una dimostrazione d’affetto puro“, sottolinea Tananai. “Lui era contentissimo, si era lasciato il tumore alle spalle, non si esibiva dal vivo da un po’, e noi stavamo facendo una figata, le emozioni hanno preso il sopravvento – spiega -. Sarebbe stato un problema se mi avesse tirato un pugno o mi avesse mandato a fan*ulo, come facevano le persone quando cantavo loro in faccia nei baracci in cui ho cominciato”.