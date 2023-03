L’aveva promesso nella puntata del talk Programma di FqMagazine e l’ha fatto. Gabriele Corsi ha svelato ieri sera durante la trasmissione “Stasera c’è Cattelan”, il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, il nome di chi lo affiancherà nel commento in italiano di “Eurovision Song Contest 2023”: Mara Maionchi. “Non conosco niente di quello che vedrò, ma lavorerò anche io per capire. – ha commentato la Maionchi durante un collegamento dal camerino di ‘Italia’s Got Talent‘ – Lo farò per non fare brutta figura, visto che già ho un problema enorme con l’inglese. Sono felice che sia a Liverpool la patria dei Beatles, che sono stati una luce nella notte”. Dunque Corsi e Maionchi accompagneranno i telespettatori italiani nella tre giorni di Liverpool che vede come portabandiera per il nostro Paese Marco Mengoni con “Due Vite”, il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo.

Le due semifinali saranno trasmesse martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21 su Rai 2 (precedute da due anteprime alle 20.15) mentre La Finale sarà sabato 13 maggio andrà in onda alle 20.40 su Rai 1. Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate sarà invece affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. Anche quest’anno Rai Pubblica Utilità provvederà a sottotitolare e audio-descrivere le tre serate in diretta su Rai 2 e Rai 1 e a rendere interamente accessibile, anche attraverso la Lingua dei Segni, La Grand final del 13 maggio su un canale dedicato di RaiPlay. Il servizio di audio-descrizione sarà attivo in streaming per tutte e tre le serate anche su RaiPlay.