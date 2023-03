Otto sono gli anni di differenza tra Giorgia ed Emanuel Lo, venti quelli che, ad oggi, li vedono ancora insieme. Eppure inizialmente la cantante aveva dei dubbi su questa relazione. Temeva infatti che lui l’avrebbe presto lasciata. Niente di più lontano dalla realtà. L’artista ne parla a Verissimo ricordando quando ha conosciuto il ballerino, insegnante nella corrente edizione di Amici: “Io ero una ragazza e lui un ragazzino perché abbiamo 8 anni di differenza, lui aveva 23 anni e io 31 però mi mentì, mi disse che era più grande perché io avevo un preconcetto, ‘No sei troppo giovane ma dove andiamo ma che facciamo? Poi tu mi lascerai perché io sono più vecchia’ e poi non mi ha lasciato”.

A Silvia Toffanin che le chiede se Emanuel Lo la faccia danzare la cantante spiega: :”Macchè! Si lamenta un sacco, lo vedi così forzuto ma è molto sensibile, si mette sempre in discussione, un po’ il contrario di quello che sembra. Non mi fa ballare perché ti svegli, porti il ragazzo a scuola, ognuno fa la sua attività poi arriva la sera e via, anzi io ogni tanto lo rimprovero perché non mi ha insegnato neanche a fare il moonwalk, ho dovuto imparare da sola”.

GIORGIA E IL RAPPORTO CON IL FIGLIO SAMUEL – Il compagno l’ha resa madre, nel 2010, di Samuel, che oggi ha 13 anni ed è ormai un preadolescente: “Cominciano a fare pensieri e dire cose per cui devi un attimo pensare prima di rispondere” confessa Giorgia parlando di come stia cambiando il figlio. “Per fortuna ha un grande senso dell’umorismo che ci aiuta a sdrammatizzare. È molto intelligente, è tosto”. Da piccolo Samuel soffriva di più il distacco quando la madre si doveva assentare per motivi di lavoro, oggi invece – come tutti i ragazzini di quell’età – “vive con grande indifferenza” e quel che gli interessa sapere è chi lo porterà a calcio e chi si adopererà per preparare la cena. Nel corso dell’intervista Giorgia riflette anche sul suo modo di essere mamma: “Cerco di controllarmi ma tendo a essere abbastanza presente. Sto imparando a fare un passetto indietro. Poi ho ‘sta mania della precisione che ho paura di avergli un po’ attaccato allora mi fa bene avere a che fare con lui perché posso migliorarmi in alcuni aspetti. Sono un po’ rompiscatole per riassumere […] abbiamo un bel dialogo per ora”.