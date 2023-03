Via da Barcellona e verso un nuovo amore da vivere negli Stati Uniti. La stampa spagnola non ha dubbi: Shakira ha un compagno. La cantante sarebbe innamorata da 4 mesi e quindi da prima che la sua “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” facesse il giro del mondo, con le frecciatine a Piqué, il marketing e tutto quello che gli appassionati di questa storia d’amore finita male conoscono bene, liti con la suocera comprese. Shakira starebbe ultimando quanto necessario per andarsene con i figli a Miami, non appena sua mamma, ora in ospedale, starà meglio. La domanda è, chi è lui? Non si sa. Non è l’ex di lei, Antonio de la Rua, col quale stava prima di Piqué. Nessun dettaglio è trapelato. Chissà se è un tipo che mangia molta marmellata…