“Mi state facendo notare che Enea non ha il caschetto, avete ragione, me lo procurerò”. Paola Turani fa “mea culpa” e si scusa dopo esser stata travolta dai commenti e dalle critiche per aver pubblicato una foto che ritraeva suo figlio Enea che sfrecciava in bicicletta senza il casco. Il caschetto è infatti uno strumento importante quando si va in bicicletta perché utile a ridurre o comunque limitare le ferite in caso di caduta o incidente. Così, quando la modella ha pubblicato le immagini del bimbo che pedalava a tutta velocità commentando: “A qualcuno piacciono i motori.. i geni non mentono!!”, non hanno tardato ad arrivare le osservazioni di chi le ha fatto notare che così non stava tutelando la sicurezza del bimbo. E lei, con grande umiltà, non ha esitato a riconoscere l’errore.