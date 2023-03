Che fra Shakira e la suocera non scorresse buon sangue è cosa ormai risaputa. Nella canzone di sfogo nei confronti dell’ex marito Gerard Piqué, infatti, la cantante aveva lanciato una frecciatina alla mamma del calciatore, Monserrat Bernabeu, con una strofa che recita: “Mi hai lasciato con una suocera come vicina, con la stampa alla porta e i debiti al Fisco”. Gli “screzi” fra la coppia-scoppiata era continuato con un’escalation di frecciatine indirette: Piqué si è infatti presentato a lavoro con una Twingo bianca, mentre Shakira aveva messo sul balcone una gigantesca strega che puntava dritta verso la casa di Bernabeu, con la musica del suo singolo sparata a tutto volume.

Ora il Latin Post aggiunge un altro pezzo alla vicenda, rilasciando un’indiscrezione che, se vera, aggraverebbe enormemente la situazione. Una fonte vicina alla famiglia Pique-Mebarak ha infatti dichiarato alla rivista online di aver assistito a una vera e propria rissa fra Shakira e Monserrat, in cui la mamma del calciatore avrebbe dato un pugno in faccia alla cantante, per di più davanti ai suoi figli.

I rapporti fra le due si sarebbero inaspriti a causa di un coinvolgimento diretto della mamma di Piquè nei tradimenti, con lei che pare aiutasse il figlio a nascondere la sua relazione con Clara Chia Marti. Quando ha avuto inizio la relazione clandestina, la coppia si sarebbe rifugiata in una casa che i genitori di Piqué hanno a Cabrils, in Spagna. Una volta scoperto, Shakira sarebbe andata su tutte le furie e fra le due sarebbe scoppiata una lite furiosa, terminata in una vera e propria rissa, nel puro stile delle migliori telenovelas.