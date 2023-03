A proposito della sua forma fisica, Salvatore Aranzulla alla Gazzetta dello Sport aveva spiegato: “A volte ci lasciamo condizionare troppo dalle immagini dei social: Tik Tok e Instagram ti mostrano persone che hanno percentuali minime di grasso corporeo, qualcosa impossibile nella realtà se non per periodi brevi e per pochissime persone. Ci sono cascato anche io che secondo i dati Dexa ho una condizione fisica migliore del 99% degli uomini della mia età. Eppure se mi confronto con quanto vedo sui social mi vedo male”. E oggi lunedì 17 Il Corriere della Sera spiega che Aranzulla si serve di un’app per contare le calorie. Non parrebbe una cosa consigliata da un nutrizionista ma pare che per il divulgatore funzioni. La sua dieta è per 2300 calorie: “È una dieta flessibile, posso permettermi di scegliere ciò che preferisco nei limiti prefissati legati alle calorie complessive e ai macronutrienti. Se a mezzogiorno mangio le lasagne, di sera opto per il pollo, che ha meno grassi, per stare più leggero”.