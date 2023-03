Le scimmie hanno prima puntato le loro borse, poi il bambino. Siamo a Monkey Beach, Ko Phi Phi Don island, Thailandia. Qui Riley Whitelum, 38 anni e Elayna Carausu, 29 anni, una coppia di influencer con 1,8 milioni di iscritti al canale Youtube dove mostrano, appunto, i loro viaggi, stavano passando del tempo insieme ai loro due figli, Lenny, 5 anni e Darwin, un anno. A un certo punto Whitelum ha notato le scimmie avvicinarsi alle borse e ha cercato di spaventarle ma una di loro non solo non ha avuto paura ma si è letteralmente lanciata verso il piccolo Darwin. Il 38enne ha colpito la scimmia ma non ha ottenuto l’effetto sperato: “Mi sono ritrovato a fare a pugni con una dozzina di scimmie. Mi hanno morso la mano e sono stato costretto a fare l’antirabbia. Mi dispiace per aver preso a pugni le scimmie, ma avevano Darwin, è stato spaventoso. Nessuna delle persone sulla spiaggia ci ha aiutato”, ha raccontato. Carausu, racconta il New York Post, stava facendo snorkeling quando ha sentito le urla dalla spiaggia. La 29enne ha spiegato di essere arrivati nella spiaggia prima al mattino e poi al tramonto proprio per far vedere le scimmie ai bambini, ma di non essersi informati abbastanza: se avessero saputo dell’aggressività di quegli animali non sarebbero andati.