In collegamento da Los Angeles, l’attore e regista Ben Affleck ha rilasciato un’intervista a Fabio Fazio nella scorsa puntata di Che tempo che fa, trasmessa il 26 marzo su Rai3. La star di Hollywood ha parlato del suo nuovo film Air – la storia del grande salto, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Affleck, che uscirà nelle sale italiane il 6 aprile. Con lui nel cast anche i grandi Matt Damon e Viola Davis, che interpreterà la madre di Michael Jordan.

Lo scopo del film però, spiega Affleck, non è quello di raccontare la storia del campione di basket o di parlare delle sue scarpe: “Non è la storia di una scarpa. Il prodotto era speciale perché rappresentava quell’atleta e instillava così dei sentimenti nel pubblico. Qualcosa che oggi si dà per scontato, ma in quegli anni era una nozione nuova e radicale. Si credeva così tanto in questo cestista, che investirono una fortuna su di lui”, spiega l’attore. “Potrebbe sembrare semplicemente propaganda capitalista, dire quanto meravigliosa questa azienda fosse, ma il nostro approccio è più raffinato, mira a fare comprendere i rapporti tra un’azienda e il mercato degli Stati Uniti d’America. Fa capire come le aziende sfruttano le figure degli atleti. Abbiamo cercato di esplorare tutto a 360 gradi, anche per dare speranza, ottimismo, in ciò che c’è in questa situazione. Il protagonista non è chi pensi che sia. La storia ruota attorno alla madre di Michael Jordan”.

L’attore ha confermato la sua stima per Jordan, ribadendo però a Fabio Fazio di non voler coinvolgere in prima persona l’atleta, poiché il film non è nato con l’intento di raccontarne la biografia: “Gli ho sempre riconosciuto di essere al di sopra di tutto. Da piccolo pensavo: ‘Se lui fa queste cose, anch’io riuscirò a fare qualcosa di bello, di grande nella vita’. Io ho fatto Batman? In confronto a Jordan quello che ho fatto io non è niente”. Poi ha precisato:” Se Jordan ha visto il film? Devo stare un po’ attento. Non voglio citare Michael per promuovere questo film. Questo film non è la storia di Michael Jordan, non racconta la sua vita, è la storia di altri che erano intorno a lui, che interagivano con lui. Usarlo per fare pubblicità al film, no. Certo gli abbiamo parlato, gli abbiamo chiesto se gli avrebbe fatto piacere. È stato lui a chiedere che fosse Viola Davis a interpretare sua madre.”

Affleck ha poi scherzato col conduttore sul fisico del suo collega e amico Matt Damon, che è stato costretto a prendere peso per interpretare al meglio Sonny Vaccaro, ex dirigente del marketing sportivo Americano che ebbe l’intuizione geniale e rivoluzionaria di creare il prodotto Air, incentrandolo proprio sulla figura di Michael Jordan: “Lo abbiamo fatto ingrassare. Matt non era per niente entusiasta all’idea di dover prendere peso, abbiamo anche lavorato sulle inquadrature in modo che le riprese potessero gonfiargli un po’ il viso, in modo da farlo sembrare un po’ diverso dal Matt Damon che tutti conoscono. Così, è più facile identificarsi con lui”.

Infine, Ben Affleck ha confermato a Fazio di essere stato aiutato da Jennifer Lopez nella scrittura del film, e di tenere tantissimo alla sua opinione e alle sue idee, secondo l’attore ben più brillanti delle sue: “Lei mi aiuta in tutto quello che faccio. È brillante, una donna fantastica. La mia filosofia è che bisogna sempre ascoltare la propria moglie. Inoltre, se fai un film, indipendentemente da quale esso sia, bisogna collaborare. Io posso avere la mia visione, ma bisogna invece scambiarsi le idee, interagire. Faccio le cose anche sulla base delle idee degli altri, se sono migliori, e mia moglie ha sempre delle idee migliori delle mie“.

Fabio Fazio ha concluso l’intervista ringraziando Ben Affleck e invitando lui e Jennifer in Italia come ospiti per la promozione del loro prossimo film, dove i due lavoreranno insieme: Affleck come regista e Lopez nel cast di attori: “Mi piacerebbe tantissimo – ha dichiarato entusiasta – mi piacerebbe anche venire di persona. Io e mia moglie viaggiamo tantissimo, anche per lavoro. Siamo venuti in Italia molte volte, è un paese squisito, magnifico, col cibo migliore al mondo e un clima è bellissimo. Qui a Los Angeles stiamo cercando di costruire la nostra casa in modo che sia il più simile possibile a quelle che avete voi, quindi accetto di buon cuore l’invito”