Guè ci è cascato di nuovo. Il rapper ha pubblicato domenica mattina, 26 marzo intorno alle sei, un video privato girato insieme ad una ragazza. In una storia su Instagram è apparso sdraiato nudo a pancia in su con una ragazza seduta su di lui di spalle, impegnati nell’atto sessuale. Il filmato è rimasto online per pochi minuti ma com’è noto quel che finisce su internet resta su internet, soprattutto per la quantità di follower del cantante, sopra i 2 milioni. Così il chiacchiericcio ha preso piede sui social, un video quasi certamente destinato a uso privato e non caricato volontariamente. L’artista al momento non ha fornito commenti.

Non è la prima volta, come dicevamo. Guè Pequeno, al secolo Cosimo Fini, aveva pubblicato un video privato su Instagram anche nell’agosto 2017. Un filmato in cui era intento a masturbarsi, presumibilmente destinato a qualche utente, rimosso pochi minuti dopo. Le immagini però fecero il giro del web in pochissimo tempo, un vero e proprio caso che finì anche nella canzone di Guè “Adios” con Emis Killa. “Uscire il ca**o nelle storie non è stato un dramma, letteralmente pesce in faccia a tutta Italia”, aveva cantato il rapper.