Costerà 28 sterline sedersi in platea al Southwark Playhouse di Londra per seguire le due ore di Berlusconi: a new musical. Lo spettacolo teatrale zeppo di canzoni originali, definito dalla stampa inglese “oltraggioso”, che riguarda il magico mondo dell’ex presidente del consiglio italiano debutterà il 29 marzo e andrà di lungo a suon di repliche fino al 29 aprile.

Nelle note a supporto della vendita dei biglietti si specifica peraltro che lo spettacolo “contiene un linguaggio forte, riferimenti sessuali, foschia e luci lampeggianti” ma che soprattutto viene consigliato dai 14 anni in su. Gli autori Ricky Simmons e Simon Vaughan spiegano nella presentazione ufficiale: “È ora di mettere le cose in chiaro. Diamo il benvenuto sul palco all’ex crooner di navi da crociera diventato multimiliardario e primo ministro italiano… il tanto diffamato, incompreso, umile uomo del popolo Silvio Berlusconi!”.

E continuano: “Un’esposizione esilarante, birichina e rumorosa dell’originale magnate dei media e politico populista perennemente abbronzato raccontata attraverso gli occhi di donne formidabili pronte a condividere la loro versione della storia e rompere la patina di quel sorriso da un milione di lire. Mentre Silvio cerca di sancire la sua eredità scrivendo l’opera della sua vita, i suoi detrattori si stanno avvicinando…”. Insomma, saranno le “donne” di B. a raccontare l’ex premier, oggi leader imperituro di Forza Italia.

A guardare il cast, infatti, sbucano una certa Veronica, Mamma Rosa, ma anche tal Ilda (Boccassini, of course ndr), le sconosciute Bella (sic!) e Fama. Non paghi, gli ideatori e produttori del progetto (Alan Hayling – capo della Renegade Pictures e con un passato nella BBC – e Francesca Moody – Fleabag serie cult di Amazon Prime Video), hanno inserito pure un “giudice” e nientemeno che Vladimir Putin, probabilmente con il suo celebre “lettone”. Il Cavaliere sarà interpretato da Sebastien Torkia, attore non calvo e nemmeno pingue come l’originale che si misurerà dopo la versione teatrale di Mamma mia! In brani come For Italy, Bunga Bunga, Thank Goodness for Silvio e My Weekend with Vladimir. Insomma, questo musical che viene definito come travolgente, irrefrenabile, ultra satirico, sarà tutto da scoprire, sperando che gli anglosassoni travolti da un legittimo e sarcastico istinto politico non campino di luoghi comuni e stereotipi sull’intero paese Italia.