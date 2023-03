All’origine della rissa ci sarebbe un video comparso si Instagram in cui si insultavano a vicenda. E a sua volta la lite andata in scena nel parterre della Milano Boxing Night nel palazzetto della Allianz Cloud è diventata virale. Protagonisti il rapper romano Tony Effe (nella foto) della Dark Polo Gang e il suo “collega” Ion Real Deal. A dare il via alla baruffa, tra calci, schiaffi e spintoni, è stato Tony Effe, ed è finito nella rissa anche il campione di arti marziali Marvin Vettori. Tanti però i commenti sul profilo Instagram di Tony Effe che criticano il rapper per quanto accaduto la notte scorsa.