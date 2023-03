Nel bellissimo monologo di apertura di Fratelli di Crozza – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza critica duramente il blocco della registrazione all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali da parte dell’attuale Governo: “finalmente ho capito qual è la mission di questo governo “sviare” parlare d’altro, distrarre dai problemi reali. Era proprio quello che gli italiani che non arrivano a fine mese chiedevano a questo governo: “Dai, togliamo i figli a un po’ di gente, su! Scusate, ma cosa c’entrano i diritti dei bambini già nati con la maternità surrogata? L’utero in affitto, in Italia è un reato. È già vietato! È inutile sviare con la maternità surrogata! Non sviate!”

