È morto stroncato da un infarto a 33 anni il cantane Nany Jiménez, star della musica spagnola delle Canarie. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, l’arrivo dell’ambulanza è stato tempestivo ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani e, alla fine, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’artista viveva a La Pardilla, sull’isola di Gran Canaria, ed era salito alla ribalta con le sue canzoni nei periodi più bui della pandemia di Covid nel 2020: durante il lockdown aveva infatti preso l’abitudine di tenere concerti in diretta streaming così da allietare le giornate dei suoi fan.