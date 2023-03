“C’è stato un cambio di passo soprattutto per merito del premier Meloni. Il tema della migrazione nel corridoio centrale del Mediterraneo è ritornato al primo posto dell’agenda europea, che può sembrare poco, ma per quello che avviene in quei luoghi è importantissimo”. Queste le parole del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il suo discorso all’evento di inaugurazione della VIII edizione nazionale della scuola politica della Lega.

In uno dei passaggi del suo intervento Piantedosi ha anche affermato che: “Tra le cause dei maggiori flussi migratori verso l’Italia anche il fattore attrattivo di un’opinione pubblica che annovera l’accettazione di questo fenomeno mentre in altri Paesi, piccoli e meno piccoli, sono intransigenti in maniera trasversale tra posizioni politiche diverse, senza contrapposizioni”