85 anni e non sentirli. Jane Fonda è stata ospite del The Drew Barrymore Show e si è resa protagonista di un siparietto diventato presto virale. Cosa è successo? andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando la padrona di casa, Drew Barrymore appunto, le ha detto: “Jane, ho sentito che ti rilassi con bagni e meditazioni. Ma è vero che in questo potrebbe essere coinvolto anche un giocattolo per adulti?”. Al che, l’attrice 85enne – vincitrice di due Premi Oscar – ha prontamente replicato: “C’è il mio letto, c’è il mio comò. E nel primo cassetto del comò… vedessi cosa c’è dentro. Impazziresti“. Quindi, tra le risate e gli applausi del pubblico in studio, si è alzata ed è andata a prendere una scatola che ha consegnato alla conduttrice come regalo: quando Barrymore l’ha aperta, dentro vi ha trovato un vibratore azzurro. L’attrice, spiazzata, ha scherzato sull’insolito dono fingendo di non riconoscere l’oggetto ed usandolo come telefono, tra le risate dei presenti.