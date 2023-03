Sono volati insulti, spintoni ma anche pugni nel parterre dell’Allianz Cloud durante la Milano Boxing Night tra i due rapper Tony Effe e Ion Real Deal. A scatenare la maxi rissa, che ha coinvolto decine di persone come si vede in alcuni video pubblicati sui social, è scoppiata pare per una storia di Instagram in cui Ion avrebbe minacciato Tony Effe. Fatto sta che – come riferisce La Gazzetta dello Sport – sarebbe stato Tony Effe a dare il via alla rissa “sferrando un pugno a un altro rapper e pugile noto di Roma, Ion Real Deal”. Il cantante della Dark Polo Gang non ha mai nascosto la sua passione per gli sport da combattimento e con lui c’era anche il campione di MMA Marvin Vettori, anch’egli – sempre stando a quanto riferisce La Gazzetta – finito in mezzo al caos.

Last night during a DAZN Boxing event in Milan, Italy, Italian rapper Tony Effe started a brawl with Italian rapper and pro boxer Ion. Tony’s good friend and UFC middleweight Marvin Vettori stepped in and hammer punched Ion knocking him down. Definitely not a good look for him. pic.twitter.com/CjuPb0DDx6 — Al Zullino (@phre) March 25, 2023