“In totale parliamo di circa 600 mila euro”. Così Andrea Piazzolla, l’assistente personale di Gina Lollobrigida, quantifica in un’intervista a Gente i regali ricevuti dall’attrice deceduta lo scorso 16 gennaio. Nel dettaglio, l’uomo rivela di aver ricevuto “una Ferrari, una Ducati e una Ford. E un bonifico per estinguere il mutuo della casa dei genitori”: “Gina ha voluto farmi dei regali e li ha fatti, è vero. Parliamo di una Ferrari, una moto Ducati e una Ford. La Ferrari e la Ford le ho rivendute, rispettivamente, vado a memoria, per 225 mila e 90 mila euro – spiega al settimanale -. In più c’è stato un bonifico dal conto di Gina a favore dei miei genitori, di 271 mila euro, per estinguere il mutuo della casa. In totale parliamo di circa seicentomila euro“.