“Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso”. Gerard Piquè non si pente anzi, dalle pagine del quotidiano spagnolo El Pais, rivendica la legittimità della sua decisione di mettere fine alla relazione con Shakira per concentrarsi sul nuovo amore con Clara Chia Marti. L’ex calciatore del Barcellona ha sottolineato quanto sia importante per lui mettere la sua felicità al primo posto, senza avere rimpianti: “Non ho intenzione di spendere tempo e soldi per ripulire la mia immagine. Chi mi conosce sa la verità e solo quello mi interessa. Ci sono stati cambiamenti nella mia vita negli ultimi anni e lo sapete tutti, ma ho saputo preservare la felicità. Questo credo che sia la cosa più importante”, ha sottolineato. Arriverà una replica da parte di Shakira?