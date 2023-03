Chi è la misteriosa “influencer non italiana ma molto conosciuta” contro cui si è scagliata Paola Turani? Nelle scorse ore la modella e influencer si è scagliata contro questa persona per un post pubblicato sui social: “Recentemente questa blogger ha pubblicato un post Instagram che non mi è piaciuto – ha spiegato Paola Turani nelle sue Storie di Instagram -. Ha fatto un errore con suo figlio piccolo esponendolo troppo dal balcone. La settimana successiva, ha pubblicato addirittura un video. Quando gli altri fanno delle c****e, io che osservo posso accettarlo una volta, l’altra no“. Da qui la decisione: “Quando penso delle cose negative su una persona non mi piace “commentare”. Per questo motivo ho scelto di togliere il ‘segui’ da InstagramBisogna avere un minimo di testa e un briciolo di responsabilità nella propria vita. C’è un limite a tutto, soprattutto se una situazione può essere pericolosa. Per me questa è pura follia!. E così ho tratto le mie conclusioni”.