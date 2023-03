Giornata difficile per i tifosi della nazionale italiana che ieri sera, allo stadio Maradona di Napoli, oltre alla batosta subita dai rivali inglesi, hanno assistito ad una cerimonia di apertura che ha creato parecchio scompiglio. Dopo la performance della cantante Ellynora, fortemente criticata per il suo “God Save the King“, anche il “Fratelli d’Italia” di Gigi D’Alessio e Clementino non ha totalmente convinto i fan. Se da una parte c’è chi ha apprezzato l’interpretazione un po’ più “moderna” dell’inno di Mameli, la versione ritmata e veloce su base preregistrata è stata ritenuta da molti imbarazzante e di pessimo gusto: “L’inno nazionale inglese massacrato da qualcuno che non conosceva la melodia, le parole o il tempismo… e l’inno italiano cantato con una melodia modificata e suonata tramite un karaoke degli anni ’90“.

C’è chi non ha gradito l’intero evento, riversando la propria delusione sui social network: “Prima la Rai che oscura il ricorso di Vialli, poi i fischi all’inno inglese dei tifosi di Napoli e infine l’inno di Mameli stile tarantella napoletana… 10 minuti di sport e tv agghiaccianti, fra i più imbarazzanti degli ultimi anni“, scrivono su Twitter.